Incidenti, malori e intossicazioni SIRENE DI NOTTE

Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa. Due gli incidenti, ad Arcore e a Seveso. Malori a Seregno e Cesano e una intossicazione etilica a Lissone.

Due incidenti nella notte

Nel dettaglio l’intervento più serio della notte a Seveso intorno all’una e venti, in via Generoso Galimberti. Qui poco prima si è verificato uno scontro tra auto che ha coinvolto sei persone. Sul posto sono accorse tre ambulanze, l’automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Dopo i soccorsi sono tre le persone finite in ospedale, due in codice giallo e una in codice verde.

L’altro incidente della notte si è verificato ad Arcore, in via Bergamina, poco dopo le 4.30. In questo caso, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è trattato di un ribaltamento in cui è rimasto coinvolto un uomo di 61 anni, rimasto ferito solo lievemente. I volontari della croce rossa di Villasanta hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno poi trasportato all’ospedale di Vimercate. Rilievi affidati invece ai Carabinieri del gruppo compagnie Monza.

Malori a Cesano e Seregno

Due le persone soccorse nella notte per malore: si tratta di un 30enne che si è sentito male in Corso Roma a Cesano poco prima delle tre. Fortunatamente, dopo le cure sul posto, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Così come il 23enne soccorso a Seregno in via Sanzio intorno all’una. Le prime cure sono state prestate dai volontari della croce bianca di Besana che non hanno disposto il trasferimento in ospedale.

Intossicazione etilica a Lissone

Infine segnaliamo l’intossicazione etilica di un 17enne soccorso a Lissone intorno a mezzanotte e mezza. Il giovanissimo si è sentito male in via Bottego ed è stato poi accompagnato in ospedale a Carate in codice verde.

