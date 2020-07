Incidenti, malori e risse: notte movimentata per i soccorritori brianzoli impegnati in diversi interventi di soccorso. Un breve riepilogo di quanto accaduto nelle ultime ore.

Incidenti, malori e risse: gli interventi della notte in Brianza

Intorno all’una e venti è arrivata una richiesta di soccorso da via Sciesa a Seregno dove poco prima, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si sarebbe verificata una rissa. I volontari di Seregno soccorso hanno prestato le prime cure ad un 25enne rimasto coinvolto che poi, fortunatamente, non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Intorno alle due invece, sempre a Seregno, in piazza Prealpi, è stato soccorso un 25enne per un malore. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre ai Carabinieri della compagnia di Seregno. Il ragazzo, dopo le cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde per gli accertamenti del caso.

Una ventina di minuti più tardi i volontari di Avps Vimercate sono invece intervenuti sulla Sp Monza Trezzo per un incidente stradale tra due auto che ha coinvolto due donne, una di 26 anni e una di 31. Nessuno è rimasto ferito ferito gravemente. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri del Gruppo compagnie Monza.

Infine segnaliamo un infortunio avvenuto a Monza in via E. Da Monza. Soccorso un 42enne a cui i volontari della Croce verde di Lissone hanno prestato le prime cure. Dopo gli accertamenti sul posto non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

