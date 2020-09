Incidenti stradali, malori e un’aggressione SIRENE DI NOTTE

Tre interventi di soccorso nella notte in Brianza dove si sono verificati un incidente, un’aggressione e un malore.

Incidenti stradali, malori e un’aggressione nella notte in Brianza

Nel dettaglio intorno alle 2.20 i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza si sono portati in via Moncenisio a Monza per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure a un 36enne rimasto coinvolto ma che fortunatamente non ha avuto necessità di cure ospedaliere. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Intorno alle quattro invece è stata soccorsa una 26enne che ha accusato un malore in via Casati ad Arcore. Sul posto l’ambulanza della croce rossa di Villasanta: i volontari hanno poi trasportato la ragazza al San Gerardo in codice verde.

Buone, infine, anche le condizioni del 28enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Nova Milanese, in via Vittorio Veneto. Il sinistro, tra auto e moto, si è verificato intorno alle 6.30. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio e la Croce rossa di Cinisello. Il 28enne è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.

TORNA ALLA HOME