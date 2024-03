Sesso alle porte del camposanto. Un parcheggio a luci rosse, e solo il muro di cinta lo separa dalle tombe. Nel piazzale il viavai di auto, gli ammiccamenti, i segnali fatti con le luci delle macchine, gli approcci prima di appartarsi anche tra gli alberi nell’area che circonda il luogo sacro. Il piazzale Divina Misericordia a Desio è frequentato a tutte le ore del giorno e della notte. Le macchine girano in continuazione. Mattina, pomeriggio, sera.

Incontri a luci rosse alle porte del cimitero

Il parcheggio del cimitero nuovo è segnalato anche in tutti i siti di battuage (parola che viene usata per indicare i luoghi di incontro all’aperto dei gay). E come è risaputo e conferma chi vive in zona, qui chi va in cerca di emozioni forti sono soprattutto uomini - omosessuali o bisessuali - che si danno appuntamento a qualsiasi ora. Secondo qualcuno si pratica anche sesso a pagamento, soprattutto nelle ore serali, anche fra giovani. Oltretutto, chi ferma l’auto in quello spiazzo rischia di essere scambiato per un uomo in cerca di avventure amorose e occasionali, mentre invece sta solo parcheggiando la propria auto per andare a far visita ai propri defunti.

Residenti indignati

Basta un segnale con gli abbaglianti per farsi riconoscere. I residenti e chi ha un’attività nella zona sono stanchi di dover convivere con un fenomeno che negli anni è andato crescendo. Le segnalazioni ci sono, nessuno vuole esporsi ma in chi vive nella zona o ci lavora l’indignazione è tanta.

«E’ uno scandalo e non può essere tollerato, a un passo dalle tombe e dal cimitero», ci dice più d’uno. Gli stessi rappresentanti del quartiere Prati nell’incontro di ricognizione con la Polizia Locale dei problemi che interessano la zona lo avevano evidenziato. I controlli degli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri ci sono, di tanto in tanto, e lo ha confermato anche chi protesta, ma per il momento non hanno scoraggiato i frequentatori del parcheggio a luci rosse. Una situazione di degrado a ridosso di un luogo di culto per i defunti, che fa gridare alla vergogna. Basta fare un sopralluogo al cimitero per rendersene conto. Le auto arrivano, alla guida anche persone distinte, percorrono tutto lo spiazzo che porta all’ingresso del camposanto, superano la transenna, vanno avanti e dopo un po’ ritornano, si fermano, vedono se arrivano segnali da altre auto, si affiancano e poi ripartono. Una volta, due volte, tre volte, sempre gli stessi. Chi è della zona riconosce gli habitué: tante auto sono le stesse che tornano di continuo.

Poi, però, ci dicono i bene informati che se l’approccio avviene nel parcheggio del cimitero, le coppie scendono dalle auto, i luoghi per appartarsi sono altri, il vicino parcheggio alle spalle di un supermercato, ma anche l’area non lontana della piattaforma ecologica, o un angolo proprio a ridosso del muro di cinta del cimitero, nascosto dalle piante. I siti riportano anche i commenti di chi frequenta il luogo alla ricerca di avventure sessuali. Chi, poi, è incaricato della pulizia dell’area, al mattino trova i segni evidenti degli incontri: fazzoletti di carta e preservativi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3