Incontro dal Prefetto dopo l'aggressione a Seregno

Incontro dal Prefetto dopo l'aggressione alla stazione di Seregno ai danni di un 14enne per una ragazza contesa. Previsto un potenziamento dei servizi di controllo delle forze dell'ordine.

Incontro dal Prefetto dopo l'aggressione

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio, il sindaco Alberto Rossi e l'assessore alla Sicurezza, William Viganò, hanno partecipato a un incontro convocato dal Prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani, dopo l'aggressione in stazione allo studente di Lentate. Al tavolo anche il Questore di Monza, Marco Odorisio, e i principali rappresentanti provinciali delle Forza dell’ordine.

Potenziare il presidio in stazione

"Ringrazio di cuore il Prefetto per l’immediatezza con cui si è messo in campo questo confronto - ha commentato il primo cittadino - Abbiamo discusso del potenziamento dei servizi mirati congiunti nella nostra stazione, che partirà già nei prossimi giorni". Nell'incontro, inoltre, si è deciso di rilanciare insieme al Ministero la richiesta dell’apertura di un presidio Polfer presso la stazione seregnese. La richiesta è già stata avanzata negli anni scorsi da Rossi, che la ritiene una "soluzione fondamentale" ai fini della sicurezza dell'utenza.

Più controlli della Polizia Locale

All'incontro con il Prefetto era presente anche il comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni.

"A prescindere dall’ottenimento futuro del presidio della Polfer, stiamo valutando e organizzando una modalità di presenza della nostra Polizia Locale più radicata in stazione - ha commentato Rossi - Questo episodio ci ha lasciato senza parole, ma ancora di più vedere il video delle telecamere che è girato ovunque. Penso tra l’altro sia vergognoso che sia girato, non è accettabile, e sono stato lieto di apprendere che è stata depositata in merito una notizia di reato in Procura".

Il Prefetto e l'incontro con gli studenti

Rossi ha richiamato il grave episodio alla stazione anche nell'incontro in mattinata con gli studenti in piazza Libertà, in occasione della Giornata della memoria. Il sindaco ha sottolineato l'indifferenza che s’insidia nelle nostre vite, il rischio di pensare alla storia come un cartone animato o un bel film, il coraggio di decidere da che parte stare davanti a quello che succede.

"Se ci lasciamo vincere dal pensiero “Non sono fatti miei”, si arriva alla Shoah, all’episodio della stazione e a tutte le cose brutte che possono succedere", il monito del primo cittadino.