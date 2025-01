Incredibile a Seveso: la sbarra del passaggio a livello solleva una bicicletta

Incredibile a Seveso: la sbarra del passaggio a livello in via Manzoni sollevandosi ha agganciato una bicicletta e l'ha sollevata.

La sbarra del passaggio a livello solleva una bicicletta

E' successo oggi, lunedì 13 gennaio 2025. Una pattuglia della Polizia Locale, mentre si stava dirigendo in via Gioberti per un infortunio sul futuro (un postino si è schiacciato il piede con il motorino) è rimasta colpita da uno scenario inusuale: una bicicletta sollevata dalla sbarra del passaggio a livello.

Illeso l'uomo in sella alla bici

In base a quanto ricostruito, un uomo in sella alla sua bici si è fermato nei pressi delle sbarre in attesa di passare una volta che si fossero alzate. Evidentemente si deve essere appoggiato con la ruota e la bici è rimasta incastrata nella sbarra. Mentre si stava sollevando, il ciclista è riuscito a scendere dal mezzo, che è invece stato sollevato finendo a diversi metri d'altezza.

Intervenuti i tecnici di Ferrovie Nord

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono intervenuti i tecnici di Ferrovie Nord, che hanno provveduto ad abbassare la sbarra e a riportare a terra la bici.

Postino si schiaccia il piede con il motorino

Per quanto riguarda l'infortunio, in base a quanto ricostruito un postino 40enne si sarebbe inavvertitamente schiacciato il piede sinistro con una ruota del mezzo con cui stava effettuando le consegne. In via Gioberti, a Baruccana, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Giussano, che lo hanno trasferito in ospedale in ambulanza in codice verde.