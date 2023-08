Incredibile furto in un campo di Bernareggio: i ladri se ne vanno a mani piene con una... maxi piscina. Il colpo, decisamente particolare, è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, verosimilmente tra le 23 e le 5 del mattino.

Incredibile furto nella notte: dal terreno sparisce... la piscina

I malviventi hanno approfittato della zona isolata in cui si trovava la piscina, in un appezzamento al confine con Ronco Briantino, e con il favore delle tenebre sono entrati in azione. L’imponente struttura (10 metri per 5) è stata completamente svuotata degli oltre 55mila litri di acqua. Poi, con ogni probabilità viste le dimensioni, è stata caricata su un mezzo pesante e portata via con tutta calma. E insieme alla piscina è sparita anche la pompa.

«Come minimo ci hanno impiegato tutta la notte, perché si tratta di un’operazione che richiede parecchio tempo - spiega il proprietario, amareggiato per l’incredibile furto subito - Ad accorgersi è stato un vicino, che intorno alle 6 del mattino si è alzato e dalla finestra ha notato che la piscina era sparita dal mio terreno. Mi ha chiamato e mi sono precipitato a vedere, ma ormai ovviamente non c’era più nulla. La zona è abbastanza isolata rispetto alle abitazioni, però solitamente c’è un discreto passaggio di persone con il cane, eppure nessuno ha visto o sentito nulla...».

«Hanno depredato anche i frigoriferi»

Come detto, il «lavoro» è durato diverse ore, ma i ladri hanno comunque trovato il modo di non annoiarsi.

«Accanto alla piscina c’è un capanno in cui solitamente tengo vivande e bevande - prosegue la vittima - Ecco, hanno aperto i frigo e si sono spazzati tutte le birre. Qualcuna se la sono bevuta lì, sotto le stelle aspettando che la piscina si svuotasse; altre invece se le sono portate via».

Al proprietario non è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai Carabinieri ai quali potrebbero tornare utili le telecamere di sicurezza installate nelle vicinanze della scena del crimine.