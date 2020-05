Indagine di sieroprevalenza in Brianza: selezionati quasi 2300 soggetti I NUMERI COMUNE PER COMUNE

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa è in corso di svolgimento un’indagine nazionale di valutazione della quota di soggetti venuti a contatto con il virus SARS Cov-2, responsabile della malattia Covid19. Si tratta di un’indagine di sieroprevalenza condotta dal Ministero della Salute e progettata dall’ISTAT, come previsto dal Decreto Legge 10 maggio 2020 n. 30, che definisce e regola le modalità di conduzione

della ricerca.

Indagine di sieroprevalenza in Brianza selezionati quasi 2300 soggetti

Per ATS Brianza (che comprende anche Lecco) sono stati individuati quasi 3.300 soggetti, di cui 2295 residenti in 38 comuni di Monza e Brianza. I cittadini saranno contattati telefonicamente dalla Croce Rossa ed invitati a recarsi presso i Centri Prelievo della ASST di riferimento (Lecco, Monza o Vimercate). Si è cercato di creare il minimo disagio possibile agli interessati, individuando il centro prelievo più vicino, e prevedendo la possibilità di un prelievo a domicilio, a cura dei volontari della CRI, per le categorie di popolazione più fragili.

Di seguito trovate l’elenco dei Comuni ed il relativo numero di cittadini coinvolti:

Come avviene l’esame

Ai partecipanti sarà somministrato un questionario di raccolta informazioni e prelevato un campione di sangue venoso dal braccio, che sarà esaminato da laboratori di riferimento regionali. Una parte del sangue prelevato, previo specifico consenso, entrerà a far parte della Banca Biologica nazionale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma, per eventuale futuro impiego con finalità di tipo scientifico.

L’esito dell’esame, come comunicato da Ats, sarà comunicato ai partecipanti stessi dalla Regione di residenza. In caso di esito positivo, i soggetti saranno posti in temporaneo isolamento domiciliare ed invitati ad effettuare (possibilmente entro 24 ore) un tampone nasofaringeo, per confermare il possibile stato di contagiosità a cura dell’ATS.

Gli obiettivi dell’indagine

Obiettivo principale dell’indagine è valutare la risposta anticorpale raggiunta nel corso del tempo nei confronti del virus, nonché le differenze tra le diverse classi d’età, sesso, regione di appartenenza ed attività economica, ed altri fattori di rischio, testando un campione rappresentativo della popolazione. Obiettivi secondari sono la valutazione del tasso di siero-prevalenza per SARSCoV-2 nella popolazione; valutare lo sviluppo della risposta anticorpale a seguito della prima ondata di pandemia e il periodo successivo; disporre di una banca biologica di popolazione per ulteriori valutazioni.

Si spera in un’alta adesione

La partecipazione, sottolinea Ats Brianza in un comunicato, ovviamente non è obbligatoria per i cittadini selezionati; ci auguriamo che sia il più alta possibile, sia a beneficio degli interessati stessi, che potranno conoscere la propria situazione personale, sia soprattutto in quanto gesto di alto valore civico, a beneficio dell’intera comunità.

TORNA ALLA HOME