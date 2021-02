Indagini strutturali sui ponti della Milano Meda. Proseguono le attività di indagine integrative sui cavalcavia P2 (viale Brianza, Varedo), P4 (via Pastrengo, Varedo), P5 (via monte tre croci, Varedo), P6 (via Bertacciola, Bovisio).

Indagini strutturali sui ponti della Milano Meda: chiusa (di notte) la corsia tra Bovisio e Varedo

Da ieri e fino al 27 febbraio 2021 il cantiere notturno, aperto dalle h 21 alle 6, si sposta nella corsia discendente (dir. Milano) con chiusura prevista nel tratto della Milano – Meda tra Bovisio Masciago e Varedo.

Nel dettaglio le chiusure, notte per notte, previste tra il 22 ed il 27 febbraio 2021:

notte lunedì 22/02/2021 su martedì 23/02/2021: chiusura carreggiata discendente (verso monte/Milano) SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 7 “Varedo” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione);

notte martedì 23/02/2021 su mercoledì 24/02/2021: chiusura carreggiata discendente (verso monte/Milano) SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 7 “Varedo” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione);

notte mercoledì 24/02/2021 su giovedì 25/02/2021: chiusura carreggiata discendente (verso monte/Milano) SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 7 “Varedo” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione);

notte giovedì 25/02/2021 su venerdì 26/02/2021: chiusura carreggiata discendente (verso monte/Milano) SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 7 “Varedo” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione);