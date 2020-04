Infermiera si ribalta con l’auto dopo il turno di notte FOTO

Infermiera si ribalta con l’auto dopo il turno di notte. L’incidente pochi minuti dopo le 8 in via Cadore a Seregno, provocato da un colpo di sonno. Ferita una 29enne, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dove lavora.

Infermiera si ribalta con l’auto

Pochi minuti dopo le 8 di sabato 18 aprile si è verificato un incidente in via Cadore, davanti all’Alan Bar. Una Fiat Panda condotta da una infermiera di 29 anni viaggiava in direzione di Santa Valeria. E’ finita contro un’auto in sosta al margine della strada e si è rovesciata per poi finire contro un’altra utilitaria in sosta, davanti alle vetrine del bar.

I soccorsi del 118 alla infermiera

In via Cadore, zona Ceredo, sono accorsi l’Automedica e l’ambulanza di Seregno Soccorso con l’ausilio dei Vigili del fuoco della caserma locale che hanno estratto la conducente di 29 anni, residente in città. Si tratta di una infermiera che tornava a casa dopo il turno di lavoro all’ospedale Niguarda di Milano. Dopo le prime cure la conducente è stata trasportata in ambulanza proprio all’ospedale Niguarda in codice giallo.

“Sfiorato il dramma”

L’incidente poteva avere conseguenze molto più gravi. In quegli istanti sul marciapiede, all’ingresso del bar, si trovava il titolare Alan Alboresi con un cliente. Ha fatto appena in tempo a farlo entrare prima che la vettura si rovesciasse dopo l’impatto con un’altra auto in sosta. La Fiat Panda, che è finita sopra una Mitsubishi Space Star, si è fermata a ridosso dell’ingresso del locale. Sul marciapiede c’erano anche diversi clienti in coda per entrare nella vicina panetteria. Sul posto una pattuglia della Polizia locale incaricata di rilevare il sinistro.

Il servizio completo sull’incidente sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 21 aprile e sulla edizione sfogliabile.

Torna alla home page.