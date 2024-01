Infilano un preservativo alla statua del toro

Infilano un preservativo al toro, la goliardica bravata imbarazza il Comune di Biassono.

Preservativo al toro

Qualcuno nei giorni scorsi ha infilato un preservativo al toro. Piccolo sfregio all’imponente statua posizionata da mesi davanti all’ingresso del Comune di Biassono. La protezione in lattice faceva bella mostra la scorsa settimana nei giardini comunali di Villa Verri.

Fantasia di pseudo buontemponi per promuovere il sesso sicuro o semplicemente un gesto messo in atto da incivili?

Sfregio a un'opera d'arte

Quel che è certo è che i soliti ignoti hanno pensato bene di ornare con un preservativo una delle statue dello scultore Ambro Moioli, «opere monumentali» esposte in occasione del Biassono GP, evento organizzato dal Comune per il Gran Premio di Formula Uno. Increduli e attoniti i passanti, qualcuno lo ha definito «uno sfregio» all’opera. Un’imponente scultura realizzata in acciaio cromato a spessore e bronzato a fuoco.

