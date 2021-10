Infortuni, cadute e incidenti: quattro persone in ospedale

Sirene di notte

Interventi di soccorso a Lesmo, Trezzo e Monza.

Notte senza interventi di rilievo in Brianza mentre sono tre le persone soccorse nella tarda serata di ieri.

Infortuni, cadute e incidenti stradali: tre persone in ospedale

Poco prima delle 23 i volontari della Croce bianca di Cesano si sono portati a Limbiate in codice di massima gravità dopo la caduta di un 30enne. L'uomo è stato soccorso in via Raffaello Sanzio e fortunatamente le sue condizioni sono parzialmente migliorate. Dopo le cure dei volontari è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.

Poco prima delle 22 a Lesmo un 29enne è stato soccorso dai volontari della Croce bianca di Besana dopo una caduta da bici. Il giovane stava percorrendo via Marconi quando, per cause da accertare, è caduto a terra. Nulla di grave fortunatamente: i soccorritori sono ripartiti verso l'ospedale San Gerardo in codice verde.

Lievi conseguenze anche per il 33enne soccorso a Trezzo intorno alle 22.20. L'uomo si sarebbe infortunato durante il turno di lavoro in un impianto lavorativo di via Fratelli Bandiera.

Infine segnaliamo un infortunio sportivo occorso ad un giovane di 16 anni soccorso a Monza. Il ragazzo si trovava nella struttura di viale Stucchi ed è stato soccorso dai volontari di Avps Vimercate per poi essere trasportato in codice verde al Pronto soccorso del San Gerardo.