Infortunio a Seveso, 30enne si schiaccia le gambe con una pressa

Infortunio in via Cristoforo Colombo a Seveso: un operaio classe 1993, residente a Cesano Maderno, si è schiacciato le gambe con una pressa.

Infortunio a Baruccana

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, giovedì 25 luglio 2024, a Baruccana, in via Cristoforo Colombo 70, al confine con San Bernardo. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un dipendente di un'officina specializzata nella riparazione delle presse stava spostando un macchinario quando, per motivi ancora da accertare, una parte gli è finita improvvisamente addosso, schiacciandogli gli arti inferiori.

Sul posto Polizia Locale, pompieri e ambulanza

Una volta lanciato l'allarme in via Cristoforo Colombo si sono portati gli agenti della Polizia Locale, con il comandante Roberto Curati, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e un'automedica. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni del 30enne si sono rivelate meno gravi di quanto temuto ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo con una presunta frattura.

In corso le verifiche di Ats

In ditta sono intervenuti anche i tecnici dell'Ats Brianza per verificare il rispetto nelle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.