Infortunio fatale nel pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, in un'azienda agricola di via Tasso a Velasca, frazione di Vimercate.

Infortunio a Vimercate: muore schiacciato da una balla di fieno da 800 kg

Secondo le prime informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 67 anni è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno dal peso di circa 800 kg, e ha perso la vita.

L'infortunio è avvenuto all'interno di un capannone dell'azienda agricola "Il Sole", dove erano stoccate diverse balle di fieno. Il capannone in questione, in base a quanto sino ad ora accertato, era gestito da terzi e non dalla famiglia proprietaria dell'azienda agricola.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 16.30. Sul posto si sono subito portati i volontari del soccorso di Avps Vimercate, l'automedica e i Vigili del fuoco che hanno recintato l'area. Presenti anche i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale di Vimercate e i tecnici di Ats Brianza, trattandosi di un infortunio sul lavoro.

Sono in corso ovviamente tutti gli accertamenti del caso per chiarire con precisione la dinamica dell'infortunio.