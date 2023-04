Infortunio alla piattaforma ecologica: perde l'equilibrio e cade

Ha perso l'equilibrio ed è caduto. Infortunio questa mattina, lunedì 23 aprile, alla piattaforma ecologica di Giussano

Incidente nell'area di via Della Gibina

Erano circa le 10 quando si è verificato l'infortunio nell’area della piattaforma ecologica di via consorziale della Gibina di Giussano che ha coinvolto una guardia giurata di 61 anni.

E' caduto su un cassone

L'addetto alla sicurezza, durante l’attività di vigilanza, ha perso l’equilibrio cadendo contro un muretto prima e, prima di finire a terra, ha battuto con la schiena contro un cassone in ferro.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri di Carate Brianza e il personale sanitario del "118".

Lievi le ferite

Fortunatamente le conseguenze per la guardia giurata sono state meno gravi di quanto si pensasse dopo la caduta. Il 61enne è stato infatti trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza dove si trova tutt'ora per gli accertamenti del caso.