Infortunio alla Saccarta, soccorso un 46enne

A Copreno

L'operaio sarebbe rimasto colpito da un tubo. In via Tonale Polizia Locale e soccorritori.

Infortunio, poco prima delle 14.30 di oggi, giovedì 28 agosto 2025, alla ditta Saccarta di Copreno, frazione di Lentate sul Seveso.

Infortunio alla Saccarta

Dalle prime informazioni raccolte, parrebbe che un operaio di 46 anni sia rimasto colpito da un tubo. Immediata la chiamata ai soccorsi. In via Tonale, dove ha sede la nota ditta che produce sacchi di carta, sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l'automedica, attivate in codice giallo.

Ferito un operaio di 46 anni

I soccorritori hanno prestato le prime cure al 46enne.

