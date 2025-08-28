A Copreno

Infortunio alla Saccarta, soccorso un 46enne

L'operaio sarebbe rimasto colpito da un tubo. In via Tonale Polizia Locale e soccorritori.

Infortunio alla Saccarta, soccorso un 46enne
Lentate sul Seveso
Pubblicato:

Infortunio, poco prima delle 14.30 di oggi, giovedì 28 agosto 2025, alla ditta Saccarta di Copreno, frazione di Lentate sul Seveso.

Infortunio alla Saccarta

Dalle prime informazioni raccolte, parrebbe che un operaio di 46 anni sia rimasto colpito da un tubo. Immediata la chiamata ai soccorsi. In via Tonale, dove ha sede la nota ditta che produce sacchi di carta, sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l'automedica, attivate in codice giallo.

Ferito un operaio di 46 anni

I soccorritori hanno prestato le prime cure al 46enne.

IN COPERTINA UNA FOTO D'ARCHIVIO

 

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151