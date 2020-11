Soccorritori impegnati nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, a Nova Milanese per un infortunio in azienda: soccorso un 56enne trasportato poi in ospedale in codice verde.

Infortunio in azienda a Nova: soccorso un 56enne

Notte senza interventi di rilievo quella appena trascorsa in Brianza. Nella serata di ieri invece l’Agenzia regionale emergenza urgenza segnala un intervento in un impianto lavorativo di Nova Milanese per un infortunio occorso a un 56enne.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 21. Sul posto, in via De Gasperi, si è portata l’ambulanza oltre ai Carabinieri della compagnia di Desio. Soccorso, come già detto, un uomo di 56 anni. L’intervento, scattato in codice giallo, si è poi rivelato meno grave del previsto e il 56enne è stato trasferito all’Ospedale San Gerardo in codice verde.

