Infortunio in azienda, soccorsa una donna

Momenti di apprensione per un infortunio nella prima mattinata di oggi, venerdì 19 aprile, in un'azienda di Agrate Brianza.

In una ditta di Agrate

L'allarme è scattato attorno alle 8 in una ditta al civico 86 di via Marconi, nella zona industriale al confine con Caponago, di fronte al casello di ingresso dell'autostrada A4 in direzione Venezia.

Coinvolta una donna: l'infortunio e i soccorsi

Secondo le prime informazioni una donna di 55 anni sarebbe rimasta vittima di uno schiacciamento ad una gamba. Sul posto in pochi minuti si sono portati un'ambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Le condizioni

Le sue condizioni in un primo momento erano apparse particolarmente serie. Fortunatamente il quadro è poi migliorato; l'ambulanza è quindi ripartita alla volta dell'ospedale in codice verde.