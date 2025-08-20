L'infortunio

È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 20 agosto, al centro sportivo di Cavenago. Il calciatore è stato portato in codice giallo a Vimercate

Uno scontro di gioco e una brutta ricaduta a terra hanno reso necessario l'intervento dell'ambulanza al campo sportivo di Cavenago di Brianza, dove in questi giorni si sta allenando la Tritium. La squadra calcistica di Trezzo sull'Adda, come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, oggi era impegnata in una gara amichevole contro il Sangiuliano City. Il motivo dell'intervento? Un infortunio occorso a Gabriele Deiana, calciatore dei gialloverdi, per cui è stato necessario l'intervento di un'ambulanza.

Infortunio in campo, arriva l'ambulanza: sospesa l'amichevole della Tritium

L'infortunio si è verificato a causa di un contrasto di gioco nei pressi della linea laterale del campo. Deiana è caduto in maniera violenta, provocandosi un infortunio alla spalla, apparso subito grave. Così, intorno a mezzogiorno, presso l'impianto di via De Coubertin, sono giunte un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure sul posto, il calciatore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate. La gara, che in quel momento era sull'1-0 per il Sangiuliano (gol su rigore di Battistini), è stata sospesa.

Le parole del mister

"Una bella e intensa partita è stata interrotta per ritiro dal campo da parte della squadra avversaria a seguito di uno scontro di gioco accorso a bordocampo al giocatore del Sangiuliano City Gabriele Deiana, a cui auguriamo una pronta guarigione, al 15º minuto del secondo tempo", si legge sui social della Tritium.