Infortunio in cantiere a Meda, 59enne in ospedale

Si sarebbe schiacciato le dita di un piede con un pezzo di legno posizionato sotto un macchinario.

Infortunio in cantiere a Meda, un 59enne è finito in ospedale in codice giallo.

E' successo poco dopo le 8 di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, in via Tre Venezie, al quartiere Polo, dove da settimane è in corso l'intervento per la riqualificazione del parco Beretta Molla. In base a quanto è stato possibile ricostruire, uno degli addetti ai lavori si sarebbe schiacciato le dita del piede con uno dei pezzi di legno che erano stati posizionati sotto le ruote di un macchinario.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è giunta prontamente un'ambulanza di Avis Meda i cui soccorritori, dopo le cure sul posto, hanno trasferito il malcapitato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.