Infortunio in cantiere: 51enne al Niguarda in codice rosso

Codice rosso questa mattina a Giussano per un infortunio in cantiere edile. Allertati ambulanza ed elisoccorso. Un uomo di 51 anni è stato trasportato al Niguarda di Milano in gravissime condizioni.

Infortunio in cantiere: elisoccorso e ambulanza in codice rosso

In base alle informazioni che è stato possibile accertare fino a questo momento l’incidente è avvenuto in via Prealpi, all’interno di un cantiere edile che si trova dietro il centro commerciale.

La chiamata al numero unico di emergenza è scattata intorno alle 8.30 e sul posto sono giunti i volontari di Seregno Soccorso e l’elisoccorso proveniente da Milano in codice rosso: la persona soccorsa è un operaio 51enne e le sue condizioni sembrerebbero gravissime. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato infatti trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano in codice rosso.

In via Prealpi sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

TORNA ALLA HOME