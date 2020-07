Infortunio in giardino, arriva l’elisoccorso FOTO

Infortunio in giardino, arriva anche l’elisoccorso.

Infortunio in giardino, arriva anche l’elisoccorso

Importante dispiegamento di mezzi di soccorso e di forze dell’ordine, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, in via Solferino a Desio, per un infortunio nel giardino di un’abitazione privata nella zona residenziale nei pressi dell’ospedale cittadino.

Da quanto è stato possibile accertare intorbo alle 16 un uomo si è fatto male durante le operazioni di allestimento di un gazebo nel giardino di una villetta. La dinamica del sinistro è ancora da accertare.

L’elicottero è atterrato in un campo al confine con Cesano

Quello che è certo è che le condizioni dell’uomo, un sessantenne, in un primo momento sono parse molto serie, tanto da richiedere l’intervento della eliambulanza oltre che del personale di Seregno Soccorso. L’elicottero è atterrato in un campo vicino al confine con Cesano Maderno. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale in codice giallo.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche gli agenti della Polizia Locale, in supporto ai militari.

TORNA ALLA HOME