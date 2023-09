Infortunio in macelleria a Lesmo, si ferisce alla mano con un tritacarne

Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, sabato 16 settembre 2023, al supermercato Iperal di via Marconi, a Lesmo. Come riporta il sito dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza l'incidente sul lavoro è avvenuto una manciata di minuti poco minuti dopo le 16.

Secondo quanto appreso una donna di 28 anni, dipendente del supermercato, mentre si trovava a lavorare nel reparto macelleria, è rimasta ferita ad un dito che è rimasto incastrato nel macchinario usato per tritare la carne.

Fortunatamente non è in pericol di vita

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi colleghi di lavoro. Nel giro di pochi minuti, sul parcheggio del supermercato, sono arrivate l'ambulanza e l'automedica, i Vigili del Fuoco di Monza e i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno prestato i primi soccorsi alla donna.

Alle forze dell'ordine è toccato il compito di isolare l'area dove è avvenuto l'incidente sul lavoro dai curiosi e dai clienti che in quel momento si trovavano nel punto vendita per favorire le operazioni di soccorso. Fortunatamente le condizioni di salute della 28enne non sembrano gravi, anche se la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Ora spetterà ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.