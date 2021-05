Infortunio in un cantiere: 60enne grave in ospedale. L’infortunio in via Preda a Verano dove sono in corso i lavori di costruzione di un complesso residenziale.

Infortunio in un cantiere: 60enne grave in ospedale

In base alle primissime informazioni raccolte sul posto erano circa le 14.30 quando sono stati allertati i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione un operaio 60enne sarebbe rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio, probabilmente una caduta, mentre stava lavorando all’interno del cantiere edile.

Sul posto sono giunti tempestivamente i volontari di Seregno Soccorso e vista la gravità della situazione la centrale operativa ha inviato in zona anche l’elisoccorso proveniente da Milano. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno che hanno provveduto anche ad accompagnare in via Preda, con l’auto di servizio, gli operatori sanitari arrivati poco fa con l’elisoccorso.

Il 60enne, dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile