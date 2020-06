Infortunio in un impianto lavorativo: soccorso un 43enne. I soccorsi sono stati inviati in via Mulino Principe a Giussano poco prima delle 17.

Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorso un 43enne

Intervento della Croce Bianca di Mariano Comense nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, a Giussano. I soccorritori sono stati allertati per un infortunio in un impianto lavorativo in via Molino Principe occorso ad un 43enne. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente è avvenuto intorno alle 16.45. Poco dopo sul posto sono arrivati i soccorritori: il 43enne è stato visitato sul posto ed è poi stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

