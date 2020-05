Infortunio in un impianto sportivo a Triuggio: sul posto l’elisoccorso

Infortunio in un impianto sportivo di Triuggio: soccorsa una persona di 25 anni. Sul posto anche l’elisoccorso.

Infortunio a Triuggio

Grave infortunio in un impianto sportivo di Triuggio questa mattina, martedì 26 maggio. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 10.15 dal maneggio di via Stelvio 27 (frazione Rancate) per una persona di 25 anni.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e nemmeno se la persona soccorsa sia un uomo o una donna. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, provenienti da Seregno e Vimercate e l’elisoccorso proveniente da Milano.

Al momento i soccorritori stanno operando in codice giallo. E’ presente in via Stelvio anche la Polizia locale di Triuggio.

Seguiranno aggiornamenti

TORNA ALLA HOME