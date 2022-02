Questa mattina

L'incidente intorno alle 11 in via Monte San Michele. Sul posto l'ambulanza e la Polizia locale.

Incidente sul lavoro questa mattina a Concorezzo, in via Monte San Michele: un uomo è finito in ospedale.

Infortunio lavorativo a Concorezzo: soccorso un 59enne

In base a quanto è stato possibile accertare sulla base delle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'infortuno è avvenuto intorno alle 11. A essere soccorso è stato un uomo di 59 anni che, per motivi ancora da chiarire, ha avuto necessità di assistenza medica sul posto.

Immediatamente sono intervenuti in via Monte San Michele gli agenti della Polizia locale di Concorezzo e i volontari di Avps Vimercate. Arrivati in codice giallo, gli operatori sanitari hanno fortunatamente escluso gravissime conseguenze per il 59enne e lo hanno trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti di rito.