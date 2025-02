Attimi di paura nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, per l’infortunio di un operaio a Cornate d’Adda all’interno della sede di Magazzini Generali della Brianza.

Infortunio lavorativo a Cornate: soccorso un 62enne

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 10:30 quando, per cause ancora da chiarire, un 62enne sarebbe caduto dalla motrice di un camion mentre si trovava all’interno della sede dell’azienda di via Primo Stucchi.

Inizialmente la situazione è parsa delicata, dal momento che nella caduta l’uomo sarebbe rovinato a terra sbattendo anche la testa. Immediata quindi la chiamata ai soccorsi. Nel giro di pochi istanti la centrale operativa dell’emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso in codice giallo, oltre che un’auto medica.

Sul posto si è precipitata anche una volante dei carabinieri, un’auto della polizia locale di Cornate e il personale di ATS Brianza.

Arrivato sul posto il personale medico immediatamente ha preso in carico il 62enne, prestandogli le prime cure. Mentre le forze dell’ordine intervenute hanno iniziato a raccogliere informazioni per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’uomo, che ha riportato traumi alla testa e agli arti superiori e inferiori, è stato caricato su un’ambulanza che in codice giallo lo ha trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.