Non è ancora chiara la dinamica dell'infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina a Usmate Velate.

Infortunio lavorativo in mattinata ad Usmate: 49enne trasportato in ospedale

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in via Isonzo e ha coinvolto un uomo di 49 anni per il quale è statao richiesto l'intervento dei soccorsi.

Soccorsi che sono arrivati tempestivamente e in codice rosso sul posto: le condizioni del 49enne infatti in un primo momento sono apparse molto gravi. Fortunatamente poi, dopo gli accertamenti sanitari sul posto, la situazione è apparsa meno grave del previsto e l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Come sempre in caso di infortunio sul lavoro è giunto sul luogo dell'incidente il personale competente di Ats Brianza, oltre ai Carabinieri, che dovranno ora stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio.