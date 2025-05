Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 5 maggio, a Vimercate.

Infortunio mentre scarica degli infissi dal furgone: 31enne trasportato in ospedale

In base alle prime informazioni recuperate sul posto un uomo di 31 anni sarebbe rimasto schiacciato da un pesante infisso durante le operazioni di scarico da un furgone. L'incidente è avvenuto in via Manzoni poco dopo le 9.

Subito sono stati allertati i soccorsi: i volontari di Avps Vimercate, insieme all'automedica, hanno raggiunto il luogo dell'infortunio in codice rosso in quanto le condizioni del 31enne, inizialmente, erano apparse molto serie. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti sanitari, il personale del 118 ha derubricato l'intervento di soccorso da rosso a giallo. Secondo quanto accertato il 31enne avrebbe riportato un trauma da schiacciamento ma non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti in via Manzoni anche gli agenti della Polizia locale di Vimercate e il personale dell'Agenzia di Tutela della Salute per gli accertamenti di rito.