Ambulanza, Vigili del fuoco, Polizia locale e Ats sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno, in una ditta di viale Lombardia a Carate Brianza a seguito di un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro, 33enne trasportato in codice rosso al San Gerardo

Secondo le prime informazioni raccolte i soccorsi sono stati allertati intorno alle 16.30 per un operaio di 33 anni. L'uomo pare stesse lavorando ad un macchinario quando, per cause ancora da chiarire, la sua mano sarebbe rimasta incastrata nel rullo del macchinario stesso.

I soccorsi

Immediatamente sul posto sono giunti i volontari di Seregno soccorso con l'ambulanza, l'automedica, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine. L'intervento di soccorso, classificato fin da subito in codice di massima gravità, è stato purtroppo confermato e il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sono in corso ovviamente tutte le verifiche del caso da parte degli organi competenti per accertare con precisione la dinamica del grave infortunio.

(foto archivio)