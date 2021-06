Infortunio sul lavoro: 50enne soccorso nella notte a Brugherio

Nella notte un uomo di 50 anni è stato soccorso in un impianto lavorativo di Brugherio a seguito di un infortunio.

Infortunio sul lavoro a Brugherio nella notte

Erano quasi le 4.30 quando al 112 è arrivata la richiesta di soccorso. Subito l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in via Eratostene, un'ambulanza della Croce rossa di Brugherio e l'automedica. I soccorritori, arrivati in codice rosso, hanno subito prestato le prime cure al 50enne mentre i Carabinieri si sono occupati degli accertamenti relativi alla dinamica dell'infortunio.

Fortunatamente dopo una prima valutazione medica sul posto le condizioni del 50enne sono risultate meno gravi del previsto e l'intervento è stato derubricato in codice giallo. L'uomo è stato dunque caricato in ambulanza e trasportato al San Gerardo per tutti gli accertamenti del caso.

Interventi di soccorso nelle serata del 2 giugno

Nella serata di ieri segnaliamo anche un intervento di soccorso a Cesano Maderno, intorno alle 21.30, per assistere un 47enne punto da un insetto. I volontari della Croce rossa di Varedo sono intervenuti in via Santo Stefano e una volta prestate le prime cure il 40enne è stato trasportato in buone condizioni all'ospedale di Desio.

Infine, poco dopo le 21, i volontari della Croce rossa di Brugherio si sono portati in via Mentana a Monza per una richiesta di soccorso a seguito di una intossicazione etilica. Sul posto sono state assistite due persone, un uomo di 45 anni e una donna di 48. Per una di queste si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.