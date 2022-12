E' stato trasportato in ospedale in codice giallo il 56enne soccorso questa mattina, mercoledì 7 dicembre, a Bernareggio in seguito ad un infortunio lavorativo.

Infortunio sul lavoro a Bernareggio: soccorso un 56enne

Secondo le informazioni riportate dall'Agenzia Regionale emergenza urgenza la chiamata alla centrale del 118 è giunta intorno alle 9.45 da un impianto lavorativo sito sulla strada per Cascina Restelli. Sul posto si sono immediatamente portati i volontari di Avps Vimercate a bordo di un'ambulanza. Al seguito anche l'automedica e gli agenti della Polizia locale di Bernareggio.

Il 56enne è stato subito assistito dagli operatori sanitari per poi essere caricato in ambulanza e trasportato nel più vicino ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non gravissime. La dinamica dell'infortunio al momento è ancora da chiarire.