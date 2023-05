Infortunio sul lavoro di ieri, lunedì 1 maggio, a Besana Brianza.

Infortunio sul lavoro a Besana: 36enne trasportato in ospedale

Secondo quanto è stato possibile accertare l'infortunio si è verificato ieri intorno alle 19 in una ditta di via Parini. I soccorsi sono stati allertati dopo che un 36enne, per cause ancora da chiarire con precisione, è stato colpito alla spalla da un peso.

Sul posto, poco dopo la chiamata ai soccorsi, sono sopraggiunti i Carabinieri della locale stazione e i volontari del 118 che, fatti i primi accertamenti medici, hanno poi caricato il 36enne sull'ambulanza per trasportarlo in codice giallo al Pronto soccorso di Desio.