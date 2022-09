Infortunio sul lavoro a Besana, arrivano ambulanza e automedica

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Besana in Brianza. E' successo pochi minuti prima delle 15 in un'azienda di via Leopardi, nella frazione di Calò.

Infortunio sul lavoro a Calò

Secondo le informazioni diffuse dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza, l'allarme è scattato alle 14,55, all'interno della "Sala Legnami" di via Leopardi a Calò, frazione di Besana in Brianza. Coinvolto un ragazzo di 22 anni. Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce Bianca di Besana e l'automedica, attivate in codice giallo.

Soccorso un 22enne

Dopo le prime cure sul posto, il giovane infortunato è stato trasportato al Pronto soccorso sempre in codice giallo.