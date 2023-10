Sarebbero molto gravi le condizioni di un giovane di 22 anni soccorso questa mattina poco dopo le 7.30 in un impianto lavorativo a Burago di Molgora.

Infortunio sul lavoro a Burago: 22enne trasportato in codice rosso in ospedale

Al momento le informazioni su quanto accaduto sono ancora pochissime. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'allarme è scattato intorno alle 7.30 in un'azienda di via Galvani per un "infortunio lavorativo". Sul posto si sono dirette un'ambulanza e l'automedica. I soccorritori si sono concentrati su un 22enne le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasferito d'urgenza al San Gerardo di Monza dove è arrivato n codice di massima gravità.

In via Galvani a Burago sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Sono in corso tutte le verifiche del caso per appurare la dinamica dell'infortunio.

Mattinata di incidenti sul lavoro

L'infortunio a Burago è il più grave ma nella mattinata di oggi, martedì 31 ottobre, si sono registrati altri due incidenti sul lavoro in Brianza. Sempre secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza un infortunio è avvenuto a Bellusco, in un impianto lavorativo di via Europa, intorno alle 7. Soccorso un uomo di 51 anni trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Poco prima delle 9 invece i soccorritori della Croce verde lissonese sono invece intervenuti in un impianto lavorativo di via Goito a Lissone per prestare le prime cure ad un 48enne, anche lui, in base ad Areu, rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo in condizioni serie, ma non gravissime.