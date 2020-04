Infortunio sul lavoro a Carate: soccorso un 27enne. I soccorritori sono intervenuti per uno schiacciamento. Sul posto anche la Polizia locale.

Infortunio questa mattina, mercoledì 22 aprile 2020, pochi minuti prima delle 11 all’interno di un impianto lavorativo di Carate Brianza, in piazza Risorgimento.

In base alle informazioni che è stato possibile ricostruire un ragazzo di 27 anni sarebbe rimasto ferito a seguito di uno schiacciamento. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i soccorritori della Croce Bianca di Besana Brianza. Dopo una prima valutazione delle condizioni del 27enne, il giovane è stato trasportato in ospedale a Carate in codice verde per accertamenti.

In piazza Risorgimento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Carate Brianza per appurare le modalità dell’infortunio.

