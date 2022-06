Infortunio sul lavoro a Cesano: due uomini trasportati in ospedale in gravi condizioni

Un uomo arrivato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, l'altro in codice giallo a seguito di un gravissimo infortunio sul lavoro accaduto nella notte a Cesano Maderno.

Grave infortunio sul lavoro a Cesano: due uomini trasportati al Niguarda

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'infortunio, le cui cause e modalità sono al momento da chiarire, è avvenuto intorno all'una e trenta in un impianto lavorativo di via bracco. Subito sono scattati i soccorsi per i due uomini, un 51enne e un 52enne, rimasti gravemente feriti. Sul posto si sono portate due ambulanze - provenienti da Meda e Cesano - l'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagna di Desio.

Purtroppo, dopo i primi accertamenti sanitari, le condizioni di uno dei due feriti sono apparse particolarmente gravi ed è stato dunque disposto il trasferimento al Niguarda in codice di massima urgenza. Meno gravi, ma pur sempre serie, le condizioni dell'altro uomo coinvolto.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile