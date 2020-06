Infortunio sul lavoro: soccorse due persone

Infortunio sul lavoro a Cesano: soccorse due persone. Ambulanze e automedica in via Bracco per due 50enni.

Infortunio sul lavoro a Cesano

Intervento di due ambulanze, automedica, Vigili del fuoco e Carabinieri questa mattina poco prima delle 9 in via Bracco a Cesano Maderno, al confine con Ceriano Laghetto, per un infortunio sul lavoro. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbero coinvolte due persone: un 54enne e un 58enne.

Ancora da chiarire la dinamica dell’infortunio. I soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso ma, fortunatamente, dopo i primi accertamenti medici l’allarme è parzialmente rientrato: una delle persone coinvolte è rimasta ferita solo lievemente (codice verde) mentre per la seconda è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

