Infortunio sul lavoro a Concorezzo. Intorno alle 17.15 soccorsa una donna di 39 anni in via Nando Tintorri.

Infortunio sul lavoro a Concorezzo: 39enne in ospedale

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata intorno alle 17.15 di oggi, lunedì 8 giugno, per un infortunio in un impianto lavorativo di via Tintorri a Concorezzo. Soccorsa una donna di 39 anni che è stata visitata sul posto dai volontari di Avps Vimercate, arrivati in codice giallo assieme agli agenti della Polizia locale di Concorezzo.

La donna, dopo le cure del caso, è stata caricata in ambulanza e trasportata in codice giallo in ospedale.

