Infortunio sul lavoro a Desio: 44enne in ospedale. La preoccupazione della Fiom Cgil

La Cgil ha reso noto che questa mattina, mercoledì 5 febbraio 2025, si è verificato un infortunio sul lavoro presso l'azienda metalmeccanica Lima Eusider di Desio che si occupa delle laminazione a freddo dei nastri in acciaio.

Infortunio sul lavoro a Desio: 44enne in ospedale

L'intervento, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, è scattato pochi minuti prima delle 9 e sul posto sono giunti i volontari della Croce verde lissonese, l'automedica, le forze dell'ordine e i tecnici di Ats Brianza per tutte le verifiche del caso. Il lavoratore, un 44enne, è stato trasportato in ospedale a Monza (San Gerardo) in codice giallo. La dinamica dell'infortunio al momento non è nota mentre a quanto si apprende il 44enne avrebbe subito un trauma facciale.

La preoccupazione della Fiom Cgil

La Fiom Cgil rendendo nota la notizia ha espresso preoccupazione: