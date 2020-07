Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorsa una 43enne per una scottatura

Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorsa, in codice giallo, una donna. L’intervento in via Prealpi poco prima delle 10.

Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorsa una donna

Ambulanza e Polizia locale, poco prima delle 10 di oggi, lunedì 20 luglio, sono intervenuti in via Prealpi a Giussano, all’interno del Carrefour, per un infortunio sul lavoro occorso a una donna di 43 anni: si tratterebbe di una scottatura avvenuta all’interno del reparto panetteria.

Al momento sul posto si trovano i volontari della Croce bianca di Cesano insieme agli agenti della polizia locale. I sanitari stanno operando in codice giallo. Fortunatamente la 43enne non avrebbe riportato serie conseguenze. E’ stato comunque disposto il trasferimento in Ospedale a Merate in codice verde per ulteriori accertamenti.

