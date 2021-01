Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorso un 66enne

Infortunio sul lavoro nella serata di oggi, giovedì 7 gennaio, a Giussano. L’intervento del 118 in via Molino Principe, soccorso un 66enne.

Infortunio sul lavoro a Giussano

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 17.20. Sul posto si sono subito portati i volontari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure ad un 66enne le cui condizioni sarebbero serie: infatti dopo i primi accertamenti l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento la dinamica dell’infortunio non è chiara: per accertarne le cause sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

