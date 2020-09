Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorso un 55enne

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Giussano. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 16 in via Vicenza per soccorrere un 55enne.

Infortunio sul lavoro a Giussano: soccorso un uomo

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un incidente sul lavoro abbastanza serio: ambulanza e automedica sono state inviate sul posto in codice rosso, poi i primi accertamenti hanno escluso il peggio. Il 55enne è stato dunque trasportato in codice giallo in ospedale.

In via Vicenza sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Giussano per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

