Infortunio sul lavoro a Lentate, soccorso un 57enne

Un uomo di 57 anni è stato trasportato all'ospedale di Lecco con l'elisoccorso dopo essere stato soccorso in un impianto lavorativo di Lentate sul Seveso, in via per Mariano.

Caduta sul lavoro: soccorso un 57enne a Lentate

Secondo le informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) la macchina dei soccorsi si è messa in moto poco prima delle 11 di questa mattina, martedì 4 aprile. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Giussano e l'elisoccorso proveniente da Lecco, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, Il personale di Ats Brianza e i Vigili del fuoco.

In base a quanto riportato da Areu il 57enne sarebbe rimasto ferito a seguito di una caduta ma saranno gli accertamenti svolti subito dopo l'incidente a chiarire con precisione la dinamica dell'infortunio.

Intanto, come detto, il 57enne è stato elitrasportato all'ospedale di Lecco, dove è arrivato in codice giallo intorno alle 12.15.