Resta folgorato mentre taglia una pianta: 35enne in ospedale in codice rosso

Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8.40 a Lesmo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.40 in via Caduti per la Patria, vicino alla Sp135 che collega Gerno a Peregallo.

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto si sono portate ambulanza e automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

Da quanto è stato possibile accertare erano circa le 8.40 quando due operatori, a bordo di un cestello, durante un’operazione di taglio piante, sono venuti a contatto inavvertitamente con i cavi aerei della linea elettrica.

Uno degli operai, 35 anni è rimasto seriamente ferito. Immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i volontari della Croce verde lissonese e l’automedica. Le condizioni del 35enne purtroppo sono apparse molto gravi; i soccorritori dopo avergli praticato il massaggio cardiaco e averlo stabilizzato l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Notizia in aggiornamento