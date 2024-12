Infortunio sul lavoro a Meda, 29enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre 2024, a Meda. Un 29enne di Seregno è finito in ospedale in codice giallo.

Infortunio in una ditta in via Menotti

E' successo intorno alle 8.20 in via Ciro Menotti, all'interno della ditta Pelucchi srl, specializzata nella produzione di imbottiti per materassi, divani e poltrone. In base a quanto ricostruito il 29enne, mentre stava lavorando a un macchinario per tagliare delle apposite spugne per le imbottiture, si è ferito accidentalmente al polso destro. Il taglio ha causato una copiosa perdita di sangue.

Sul posto soccorritori del 118, Polizia Locale e Ats

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono giunte un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure al giovane, lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In via Menotti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e gli operatori dell'Ats Brianza per verificare il rispetto delle normative per la sicurezza sul lavoro.