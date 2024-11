Infortunio sul lavoro a Meda: 51enne precipita da un ponteggio

Infortunio sul lavoro poco prima delle 15 a Meda: in via Magenta un 51enne è precipitato da un ponteggio.

Precipita da un ponteggio

In base a quanto ricostruito, un 51enne egiziano residente a Milano era impegnato nel montaggio dell'impalcatura per consentire la tinteggiatura della facciata di un condominio in via Magenta. Per motivi ancora da chiarire, una traversa del ponteggio ha ceduto e l'operaio è precipitato, per fortuna da un'altezza di pochi metri.

Trasferito in codice giallo all'ospedale di Monza

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, oltre ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori della Croce Bianca di Cesano Maderno - Delegazione di Bovisio Masciago. I soccorsi sono stati inizialmente allertati in codice rosso, ma fortunatamente il 51enne ha riportato solo dei traumi al torace ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto anche gli operatori di Ats

In via Magenta si sono portati anche gli operatori di Ats per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.