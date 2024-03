Infortunio sul lavoro a Meda, in ospedale un 19enne di Seveso

Appoggia il piede sul muletto e il collega alla guida, non accorgendosene, ingrana la retro e glielo schiaccia. Infortunio sul lavoro oggi, giovedì 28 marzo 2024, intorno alle 8.15 in una ditta in via Vignazzola a Meda, ferito un 19enne di Seveso.

Infortunio a Meda: appoggia il piede sul muletto, il collega glielo schiaccia

In base a quanto ricostruito, il 19enne avrebbe appoggiato un piede sulla ruota del muletto con a bordo un collega. Il guidatore, prima di effettuare la manovra di retromarcia, ha guardato dietro per sincerarsi che non ci fosse nessuno, non accorgendosi del piede appoggiato, che è quindi rimasto schiacciato. Fortunatamente l’operaio indossava le scarpe antinfortunistiche.

Trasferito in ospedale in codice giallo

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito, i tecnici dell’Ats e i sanitari di Avis Meda, che hanno trasferito il ferito in codice giallo all’ospedale di Desio.