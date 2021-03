Infortunio sul lavoro a Seregno: soccorso un 43enne. L’intervento di ambulanza e automedica poco dopo le 9.30 in via Marsala.

Infortunio sul lavoro a Seregno

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 9.40 da un impianto lavorativo, un capannone di una ditta edile, in via Marsala. E’ rimasto ferito un uomo di 43 anni. L’operaio, secondo le prime informazioni raccolte, stava salendo su una scala poggiata a un soppalco. All’improvviso la scala è scivolata, il 43enne è rimasto impigliato con una gamba fra i pioli ed è caduto all’indietro, sbattendo al suolo.

Sul posto si sono portati immediatamente gli operatori della Croce verde di Lissone oltre al personale dell’Automedica e agli agenti della Polizia locale di Seregno, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’infortunio. Gli operatori del 118 sono giunti in via Marsala in codice rosso; fortunatamente, dopo le prime cure nel capannone le condizioni del 43enne, rimasto cosciente, non sono apparse gravi. E’ stato quindi disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.

Sul luogo dell’incidente è atteso anche il personale dell’Ats, contattato dagli agenti della Polizia locale coordinati sul posto dal commissario Pietro Allegro.